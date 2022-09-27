Джамал Мусиала: после первого гола сборной Англии Германия сломалась

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала поделился эмоциями после матча со сборной Англии в рамках Лиги наций. Игра завершилась вничью со счётом 3:3.



«Все хотят играть на «Уэмбли». Это потрясающий стадион, атмосфера была великолепной. Думаю, матч получился интересным для болельщиков. После того, как Англия забила свой первый гол, мы сломались. Нам надо поработать над этим, нужно немного лучше контролировать игру», – приводит слова Мусиалы пресс-служба УЕФА.



Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.

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