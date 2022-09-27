Англию в матче с Германией похоронил свой же защитник. А потом случилось чудо

Как же здорово, когда матч команд, у которых нет турнирной мотивации, превращается в шикарное зрелище. Игра сборных Англии и Германии в последнем туре Лиги наций получилась именно такой.

Англичане начали агрессивно, но продлилось это недолго. Немцы со временем перехватили территориальное преимущество, однако до реальных моментов не доходило ни у тех, ни у других. Исключение — опасный штрафной у ворот англичан, но и там мяч до ворот не долетел.

Пожалуй, лучший момент в первой половине тайма случился на 23-й минуте. Немцы вплотную подобрались к воротам, было очень опасно. Кстати, и тут дело не дошло до удара. Зато как только игра перевалила через экватор первого тайма, моменты посыпались один за другим. Люк Шоу вырезал шедевральный пас через полполя, а Рахим Стерлинг убрал защитников на замахе и пробил с левой — Марк-Андре тер Штеген потащил.

После получаса игры англичанам повезло. Стерлинг откровенно схватил за футболку забегавшего в штрафную Тило Керера, но пенальти не случилось. Платить за везение пришлось кадрово: Джон Стоунз потянул заднюю поверхность бедра, и вышел Кайл Уолкер.

Англия — Германия — 3:3 Фото: picture alliance via Getty Images

Стерлингу, как известно, нужно несколько моментов для гола, поэтому и вторым шансом в этом матче он не воспользовался. За пару минут до конца первого тайма Рахима впустили в штрафную, а он пробил с левой прямо в тер Штегена.

Статистика первого тайма полностью подтверждает впечатления от игры. Мяч больше был у немцев (65 процентов против 35), но пассивность в атаке мешала конвертировать преимущество в голы. Зато англичане, по классике сделавшие упор на контратаки, были острее (4:3 по ударам, в створ — 2:0).

В начале второго тайма англичан уже не пронесло. Гарри Магуайр полностью организовал пенальти в свои ворота — отдал мяч Джамалу Мусиале, а потом повёлся на его финт и влупил по ноге. VAR подсказал судье Данни Маккели, что был фол, и Илкай Гюндоган спокойно вонзил в угол.

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После гола команды на время поменялись ролями. Англичане пошли отыгрываться, а немцы начали убегать к воротам. Ближе к голу были вторые, но дважды подряд накосячил вышедший в перерыве Тимо Вернер. Сначала нападающий отдал ужасную передачу, когда вышел с партнёрами три в одного, а потом повторил подвиг Стерлинга, только ещё и не попал по воротам.

На 67-й минуте Вернер всё же умудрился поучаствовать в голе, хотя основная заслуга в этом принадлежит другому футболисту. Хаверц после паса Тимо идеально пробил в девятку с рикошетом от штанги. Кстати, началось всё с неудачного подключения Магуайра в атаку и потери мяча, так что защитник «привёз» оба гола.

При счёте 0:2 у немцев что-то сломалось. 72-я минута — Люк Шоу отыграл один мяч. Учитывая катастрофическую результативность англичан в этом розыгрыше Лиги наций, гол просто не мог быть другим. Мяч после рикошета от тер Штегена коряво залетел за линию, откуда его выбил Никлас Зюле.

Ещё один гол англичане забили всего через три минуты. Букайо Сака отдал на Мэйсона Маунта, а тот в одно касание уложил под штангу. Красиво!

Сравняв счёт, англичане не успокоились. Эмоциональный подъём, атаки и взвинченный темп — было всё. В итоге удалось заработать пенальти: Нико Шлоттербек въехал шипами в ногу Джуду Беллингему, а VAR снова помог Маккели. Тер Штеген плясал на ленточке, но Кейн зарядил в девятку — без шансов.

А спустя три минуты, когда казалось, что Англия точно победит, Ник Поуп сыграл в Магуайра. Вратарь не справился с дальним ударом Сержа Гнабри, а Хаверц добил. 3:3 в матче, где первый тайм закончился нулевой ничьей.

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К основному времени Маккели щедро накинул шесть минут, но требовать ещё больше голов после такого шоу было бы неприлично. В итоге, несмотря на ошибку Поупа и провал Магуайра, который буквально похоронил свою сборную, Англии удалось завершить выступление в Лиге наций эффектно. Да, вылет в лигу B — по-прежнему позорный результат, но и три гола за 11 минут — это настоящее футбольное чудо.