MD: «Барселона» будет проводить домашние матчи на главной арене Олимпийских игр 1992 года

«Барселона» на время реконструкции стадиона «Спотифай Камп Ноу» будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, который был главной ареной летних Олимпийских игр 1992 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, из 83 тысяч владельцев абонементов «Барселона» обеспечит билетами 45 тысяч. Билеты ещё на 14 тысяч зрительских мест будут реализовываться через билетную программу. Сообщается, что «Барселона» изучала возможность установки на Олимпийском стадионе дополнительных трибун, но городской совет не принял такого решения. Максимум, что может получить команда, — возможность занять одну из беговых дорожек, чтобы слегка приблизить трибуны к полю.

Напомним, сезон-2023/2024 «Барселона» полностью проведёт на другом стадионе из-за реконструкции «Спотифай Камп Ноу», которая должна завершиться в последнем квартале 2025 года.

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