Борьба за первое место в группе — в видеообзоре матча Лиги наций между Венгрией и Италией

Вчера, 26 сентября, в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена» состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Венгрии встречалась с командой Италии. Победу одержали гости со счётом 2:0.

Италия обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА:

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

В первом тайме на 27-й минуте счёт открыл нападающий итальянцев Джакомо Распадори, воспользовавшийся ошибкой обороны сборной Венгрии. Удвоил преимущество подопечных Роберто Манчини на 52-й минуте защитник Федерико Димарко, отправивший мяч в пустые ворота после прострела от Брайана Кристанте.



Сборная Италии выиграла группу 3 Лиги А, выйдя в «финал четырёх». Также в финальную четвёрку уже вошли Нидерланды и Хорватия.