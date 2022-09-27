Смородская оценила шансы на проведение матча между сборными России и Боснии и Герцеговины
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о шансах на проведение товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины.
«Шансы на проведение матча между сборными России и Боснии и Герцеговины — 50 на 50. Босния может как настаивать на матче с Россией, так и отступить под давлением со стороны. При этом вряд ли УЕФА будет вмешиваться и давить на Федерацию футбола Боснии и Герцеговины — всё же это товарищеский матч», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков в текущем сезоне Лиги наций и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Товарищеская встреча сборных России и Боснии и Герцеговины намечена на ноябрь.
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