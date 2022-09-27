Поль Погба сменил имидж

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба решил вновь сменить имидж.



На этот раз 29-летний французский футболист не только подстригся, но и частично мелировал волосы, бровь, усы и бороду так, что жёлтая диагональная линия будто пересекла его лицо.

Фото: соцсети Поля Погба

Фото: соцсети Поля Погба

Напомним, Погба продолжает восстанавливаться после операции на колене. Французский футболист вернулся в туринский «Ювентус» летом текущего года и ещё ни разу не появился на поле в официальных встречах. Ранее сообщалось, что из-за операции Погба может пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, выигравшая мундиаль в России в 2018 году.