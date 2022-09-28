В стане «Манчестер Юнайтед» стали бороться за игровой номер Роналду

В связи с тем, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб, его нынешние партнёры по команде решили начать борьбу за игровой номер 37-летнего футболиста. На знаменитую «семёрку» претендуют два игрока.
По информации Manchester Evening News, основная борьба разворачивается между форвардом Джейдоном Санчо и хавбеком Антони. Оба игрока уже изъявили о своём желании взять заветный седьмой номер после того, как Роналду покинет стан манкунианцев.
Ранее сообщалось, что Роналду мог покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. В списке возможных вариантов продолжения карьеры португальца назывались «Барселона», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
Криштиану Роналду порвали гетры. Видеоролик:
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