Роналду не отозвал заявку на трансфер и может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всё ещё рассматривает возможность покинуть клуб, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, Роналду не отозвал заявку на трансфер, которую он подал летом, и может снова настаивать на уходе в январе.

Ранее сообщалось, что Роналду мог покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. В списке возможных вариантов продолжения карьеры португальца назывались «Барселона», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол.