Бруну Фернандеш: Португалия и не думала играть с Испанией на ничью

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился эмоциями от поражения в матче Лиги наций с национальной командой Испании (0:1). Он заявил, что вместе с партнёрами они даже не собирались играть на ничью.
«Нам и в голову не приходило играть на ничью, мы постоянно пытались контратаковать. Когда садитесь глубже при обороне, вы оставляете пространство для контратак. Это была хорошая игра двух соперников, которые действуют по-разному и с разными идеями. Если бы мы забили свой гол и прошли дальше, в этом тоже не было бы ничего особенного. Чего нам не хватило? Забитого гола, в этом есть заслуга чужого вратаря. Нам приходилось много обороняться, Испания постоянно владела мячом, но не создавала опасных моментов, но они победили заслуженно», — цитирует Фернандеша O Jogo.
Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4).
Испания вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Португалию:
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