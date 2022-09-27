Испания вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Португалию

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Испанией и Португалией. Команды играли на стадионе «Мунисипаль» в Браге (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный гол на 88-й минуте забил Альваро Мората с передачи Нико Уильямса. Даниэль Карвахаль навесил с правого фланга в дальнюю часть вратарской, где Нико Уильямс головой сделал скидку вдоль ворот на Альваро Морату, а тот с пары метров переправил мяч в пустой угол. Благодаря этой победе испанцы вышли в полуфинал турнира.

Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4) соответственно.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.