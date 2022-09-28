Видеообзор разгромной победы Косова в матче Лиги наций с Кипром

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Косова принимала национальную команду Кипра. Встреча, прошедшая на стадионе «Фадиль Вокри (Градски)» в Приштине (Косово), завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Сборная Косово разгромила Кипр в матче Лиги наций УЕФА
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Голы за сборную Косова забили Флоран Муслия, Донат Рудани, Эльбасан Рашани и Ведат Мурики, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за Кипр забил защитник Валентин Роберж.
Сборные Косова и Кипра сохранили свои места в Лиге С, заняв второе и третье места в турнирной таблице группы 2 Лиги С. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.
- 28 сентября 2022
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