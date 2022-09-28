Литвинов: Абаскаль нашёл подход к каждому игроку в «Спартаке». Сейчас мы одна семья

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о работе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля и микроклимате в команде.



«Эмоции только положительные. Главный тренер нашёл подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные. Для меня чрезвычайно важно, чтобы в коллективе была приятная атмосфера, где все друг за друга. Гильермо смог этого добиться: сейчас мы одна семья. И, конечно же, тренер — её важная часть. Он наравне с футболистами в плане общения, ведь мы — единое целое. Думаю, тут роль сыграли и возраст Абаскаля, и опыт работы с молодыми ребятами. Тренер не выделяет кого-то из команды, а уделяет время каждому», — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».