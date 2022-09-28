Бензема получил три награды по итогам прошлого сезона в чемпионате Испании

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил сразу три индивидуальные награды по итогам розыгрыша чемпионата Испании сезона-2021/2022, сообщает Marca.
На церемонии, которую ежегодно проводит это спортивное издание, французского футболиста наградили за звания лучшего бомбардира сезона, лучшего игрока сезона, а также игрока сезона по версии болельщиков.
В минувшем сезоне Бензема стал чемпионом Испании с мадридским «Реалом», а также победил в гонке бомбардиров, забив 27 мячей. В текущем сезоне Бензема провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас. В следующем матче мадридский клуб сыграет дома с «Осасуной» в рамках испанской Примеры (2 октября, начало — в 22:00 мск).
У каких футболистов самые огромные отступные:
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