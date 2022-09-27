Бензема восстановился от травмы и сможет сыграть в следующем туре чемпионата Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и с большой долей вероятности сыграет в следующем туре испанской Примеры, сообщает El Chiringuito TV.



34-летний француз получил повреждение во встрече группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» 6 сентября и был заменён на 30-й минуте. Вместо него на поле появился полузащитник Эден Азар. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Карло Анчелотти.



В следующем матче мадридский клуб сыграет дома с «Осасуной» в рамках испанской Примеры (2 октября, начало — в 22:00 мск).



В текущем сезоне Бензема провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас.

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