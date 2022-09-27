Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема восстановился от травмы и сможет сыграть в следующем туре чемпионата Испании

Бензема восстановился от травмы и сможет сыграть в следующем туре чемпионата Испании
Комментарии

Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и с большой долей вероятности сыграет в следующем туре испанской Примеры, сообщает El Chiringuito TV.

34-летний француз получил повреждение во встрече группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» 6 сентября и был заменён на 30-й минуте. Вместо него на поле появился полузащитник Эден Азар. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Карло Анчелотти.

В следующем матче мадридский клуб сыграет дома с «Осасуной» в рамках испанской Примеры (2 октября, начало — в 22:00 мск).

В текущем сезоне Бензема провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас.

У каких футболистов самые огромные отступные?

Новость по теме
Дидье Дешам оценил шансы Карима Бензема выиграть «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022