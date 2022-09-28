Арбитр Федотов: судья правильно отменил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра Алексея Сухого в матче между ЦСКА и «Сочи» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России не ставить пенальти в ворота армейцев за фол на Владиславе Сарвели.
«Это не 11-метровый удар, игрок «Сочи» сам инициировал контакт, шёл в игрока ЦСКА. Правильно сделали, что позвали Сухого посмотреть повтор, и он правильно отменил пенальти в ворота ЦСКА. Сарвели сам выставлял ногу в игрока ЦСКА, а Сухой этого не заметил, потому что просто медленно бегает», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
По итогам двух прошедших матчей турнира армейцы занимают первое место квартета D с шестью очками в активе. У «Сочи» после двух туров нет ни одного набранного очка, в результате чего команда расположилась на последнем месте группы.
- 28 сентября 2022
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