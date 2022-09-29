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«Милан» предложит Леау новые условия, опасаясь его перехода в «Челси» или «Манчестер Сити»

«Милан» предложит Леау новые условия, опасаясь его перехода в «Челси» или «Манчестер Сити»
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Итальянский «Милан» предложит новый контракт Рафаэлу Леау. Португалец будет получать € 6 млн за сезон, не считая бонусов. Football Italia сообщает, что в руководстве клуба приняли такое решение, опасаясь перехода игрока в лондонский «Челси» или «Манчестер Сити».

Контракт 23-летнего футболиста действует до июня 2024 года, поэтому «россонери» хотят избежать ситуации, подобной той, когда они потеряли Джанлуиджи Доннарумму и Хакана Чалханоглу, когда те были свободными агентами.

«Милан» мог оформить сделку в прошлом году за € 4 млн в год, однако из-за победы клуба в чемпионате Италии и интереса к игроку со стороны английских команд ценник взлетел до € 7 млн.

Леау купили в 2019 году за € 29,5 млн у французского «Лилля». На данный момент футболист забил 30 голов и сделал 27 передач в 123 матчах за «россонери».

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