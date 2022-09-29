Изидор поздравлял Педриньо с покером, Митрюшкин обнимал Миранчука. Фото победы «Локо»

28 сентября в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче Кубка России в группе А «Локомотив» разгромил «Химки». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу красно-зелёных, бразильский нападающий Педриньо оформил покер. Он стал первым игроком за 18 лет, который смог оформить покер в этом турнире. Последним, кому удавалось подобное, был футболист «Зенита» Александр Кержаков (пять голов), однако было это в 2004 году.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.
- 29 сентября 2022
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