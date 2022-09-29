Форвард сборной Ирана прокомментировал смерть 22-летней девушки и протесты в стране

Нападающий «Порту» и национальной сборной Ирана Мехди Тареми высказался на тему смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Она умерла после задержания в Тегеране назидательным патрулём сил правопорядка за «неправильное ношение хиджаба» и после некоторого времени пребывания в участке. Это спровоцировало протесты и беспорядки в стране.



«Вы знаете меня как одного из вас, и имеете право писать, что хотите о простом члене вашей семьи. Тот, кто работает на благо своих соотечественников, никогда не вынесет их несчастья. События последних ночей недостойны благородных людей. Это не Иран. Мне было стыдно смотреть некоторые видео, особенно то, которое показывало плохое поведение и насилие в отношении женщин.



На каком языке мы должны подать голос, чтобы сказать о наших проблемах и заботах, быть услышанными? Политики обязаны давать благополучие и утешение благородному народу Ирана. Насилие и применение силы против людей не решает никаких проблем и в любом виде неприемлемо», – приводит O Jogo слова Тареми, ссылаясь на его пост в социальных сетях.