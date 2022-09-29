Ярмоленко прокомментировал результат матча с Шотландией в Лиге наций

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал результат матча шестого тура Лиги наций со сборной Шотландии (0:0).

«Мы не выиграли, не получили нужный результат, но я горжусь тем, что нахожусь здесь, горжусь ребятами, которые просто сражались на футбольном поле. Мы сделали то, о чем договаривались перед поединком — не проигрывать борьбу и подборы. Я считаю, что мы неплохо играли, учитывая погодные условия. Поле было не в самом лучшем состоянии. Но это ни в коем случае не оправдание. Это футбол. Иногда ты забиваешь нелогичный гол и выигрываешь, иногда создаешь много моментов и не забиваешь. Если бы в первом тайме забил я или Артём Довбик, игра была бы немного другой. Но иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Надо двигаться дальше, ничего страшного не произошло», — приводит слова Ярмоленко Украинская ассоциация футбола.

По итогам групповой стадии сборная Украины заняла второе место и осталась в дивизионе B Лиги наций.