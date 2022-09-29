Магомед Адиев рассказал об интересе клубов РПЛ

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал об интересе со стороны клубов Российской Премьер-Лиги. Он ответил на вопрос, планирует ли остаться в национальной команде.



«У меня нет точного решения, всё возможно. Конечно, мне хочется больших вызовов, я к ним готов. Ко мне есть интерес со стороны некоторых клубов, поэтому, возможно, я вернусь к клубной работе. Время у меня ещё есть.



Клубы называть не хотел бы, но могу сказать, что заинтересованность проявляет ряд российских клубов. Есть и контакты с зарубежными клубами с Востока», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».