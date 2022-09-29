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Сергеев: у «Зенита» особый настрой на «Спартак». Это дерби двух столиц

Сергеев: у «Зенита» особый настрой на «Спартак». Это дерби двух столиц
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался по поводу принципиального противостояния сине-бело-голубых с московским «Спартаком». По словам футболиста, у «Зенита» особый настрой на красно-белых.

«Кто для меня принципиальнее из соперников – «Динамо» или «Спартак»? Это дополнительная мотивация, потому что дерби двух столиц. «Спартак», наверное. Такой накал у нас. В раздевалке особый настрой», — приводит слова Ивана Сергеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, уже сегодня, 29 сентября, московский «Спартак» и петербургский «Зенит» встретятся в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Спартак» не побеждает «Зенит» уже 10 матчей. Всего три ничьих и 23 пропущенных мяча! «Спартак» не побеждает «Зенит» уже 10 матчей. Всего три ничьих и 23 пропущенных мяча!
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