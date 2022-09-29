Форвард «Пари НН» Сулейманов: Хабиб много сделал для Дагестана и России

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Я таких высот ещё не достиг, чтобы Хабиб Нурмагомедов меня заметил. Но был случай, когда он присутствовал на матче «Пари НН» с «Динамо». И вместо того, чтобы себя проявить в той игре, я, увы, не забил пенальти. Конечно, хотелось, чтобы мой земляк меня увидел и мы пообщались. Мне было бы приятно.
Почему так важен респект от Хабиба? Этот человек многое сделал для Дагестана, России и для себя. Считаю его одним из лучших спортсменов страны. Знаю, что Хабиб разбирается в футболе и следит за РПЛ, это очень приятно. Ведь когда мы познакомимся, нам будет о чём поговорить! Какой вопрос Хабибу задал бы одним из первых? Как сильно у него внутри всё горело перед боем с Макгрегором», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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