Семак высказался о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака» в Кубке

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Нервная игра. «Спартак» лучше воспользовался своими шансами. После грубой ошибки в концовке игра стала более открытой. Результаты в Кубке нас не устраивают. И в Самаре, и сегодня сыграли ниже своих возможностей.



При старом календаре тоже делали ротацию. Конечно, формат Кубка сказывается. Не смогли подойти в той форме, чтобы сыграть лучше по качеству игры. Эти мелочи в настрое влияют на микроэпизоды. Обычно мы гораздо лучше реализуем моменты, сегодня было много брака», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.