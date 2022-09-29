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Семак высказался о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака» в Кубке

Семак высказался о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака» в Кубке
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Нервная игра. «Спартак» лучше воспользовался своими шансами. После грубой ошибки в концовке игра стала более открытой. Результаты в Кубке нас не устраивают. И в Самаре, и сегодня сыграли ниже своих возможностей.

При старом календаре тоже делали ротацию. Конечно, формат Кубка сказывается. Не смогли подойти в той форме, чтобы сыграть лучше по качеству игры. Эти мелочи в настрое влияют на микроэпизоды. Обычно мы гораздо лучше реализуем моменты, сегодня было много брака», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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