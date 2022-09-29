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«Спартак» обыграл «Зенит» с разницей в три мяча впервые с 2006 года

«Спартак» обыграл «Зенит» с разницей в три мяча впервые с 2006 года
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В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка России. «Спартак» принимал «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. «Спартак» впервые с 2006 года обыграл «Зенит» с разницей в три мяча.

На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент. На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды. На 95-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.

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