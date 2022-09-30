Джикия объяснил, что изменилось в игре «Спартака» в сравнении с прошлым матчем с «Зенитом»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о различиях в играх красно-белых с «Зенитом» в матчах чемпионата и Кубка России. Напомним, в противостоянии в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1, а в игре третьего раунда Фонбет Кубка России разгромную победу одержала команда Гильермо Абаскаля.
«Тогда мы тоже повели, но вы помните, как игра сложилась. Провели работу над ошибками — получилось вот так. Схема была другая. Было много деталей, на которые обратили внимание. С чем связано, что схема в Кубке другая? Это связано с тем, что тренерский штаб так решил. Есть игры, где можно посмотреть, наиграть разные сочетания», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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