Португальский тренер женской команды обвиняется в сексуальных домогательствах

Футболистки «Риу Аве» обвиняют бывшего главного тренера команды Мигела Афонсу в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Renascenсa, дополняя своими данными информацию издания Publico.
40-летний Мигел Афонсу в сентябре этого года был представлен в качестве наставника женской команды «Фамаликана». А в сезоне-2020/21 он работал в «Риу Аве». Португальским СМИ стало известно, что Афонсу обменивался интимными сообщениями с футболистками команды в возрасте от 18 до 20 лет, в том числе запрашивая у них фотографии и видео соответствующего характера.
Сообщается, что подобные ситуации стали возникать сразу с появлением Мигела Афонсу в «Риу Аве». Уже в предсезонке-2020/21 он написал сообщение 19-летней футболистке Марии (фамилия не называется) с вопросом: «Тебе нравятся женщины или мужчины?». Впоследствии спортсменка узнала, что она не единственная получает сообщения от тренера. Также в один из дней с Афонсу встретился парень одной из футболисток, и в общении с ним тренер извинился, сказав, что это просто шутка.
Федерация футбола Португалии возбудит дисциплинарное дело в отношении Мигела Афонсу. Сам тренер в комментарии журналистам сказал, что не знает об этих разговорах. При этом «Фамаликан», по некоторым данным, был предупреждён о вышеупомянутых инцидентах перед наймом Афонсу, однако проигнорировал ситуацию.
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