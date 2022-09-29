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Наставника сборной Мальты подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к игрокам

Наставника сборной Мальты подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к игрокам
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Главный тренер сборной Мальты Дэвис Манджа отстранён от должности из-за подозрений по поводу сексуальных домогательств к нескольким игрокам национальной команды, сообщает Times of Malta.

По данным источника, два футболиста сборной выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны тренера. Футбольная ассоциация Мальты создаст независимый дисциплинарный совет, который рассмотрит этот вопрос и даст специалисту шанс защитить себя.

Манджа был назначен главным тренером национальной сборной в 2019 году. За это время ему удалось поднять сборную более чем на 10 позиций в мировом рейтинге ФИФА.

Сборная Мальты заняла второе место в группе Лиги наций, набрав шесть очков. Команда пропустила перед собой сборную Эстонии.

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