Наставника сборной Мальты подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к игрокам

Главный тренер сборной Мальты Дэвис Манджа отстранён от должности из-за подозрений по поводу сексуальных домогательств к нескольким игрокам национальной команды, сообщает Times of Malta.

По данным источника, два футболиста сборной выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны тренера. Футбольная ассоциация Мальты создаст независимый дисциплинарный совет, который рассмотрит этот вопрос и даст специалисту шанс защитить себя.

Манджа был назначен главным тренером национальной сборной в 2019 году. За это время ему удалось поднять сборную более чем на 10 позиций в мировом рейтинге ФИФА.

Сборная Мальты заняла второе место в группе Лиги наций, набрав шесть очков. Команда пропустила перед собой сборную Эстонии.