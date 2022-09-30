Отец Холанда: думаю, Эрлинг хочет поиграть в Англии, Испании, Италии и Франции

Отец нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, бывший футболист «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанд рассказал, что, возможно, его сын хочет сыграть во всех лучших лигах мира. Напомним, до этого Эрлинг выступал у себя на родине за норвежские «Брюне» и «Мольде», а затем играл за «Зальцбург» в Австрии и дортмундскую «Боруссию» в Германии.

«Я думаю, Эрлинг хочет проверить свои возможности во всех лучших лигах. При таком раскладе он сможет оставаться в каждом чемпионате максимум на три-четыре года. Проведя два с половиной года в Германии, он мог бы провести два с половиной в Англии, а затем в Испании, Италии и Франции, верно?» — цитирует Холанда-старшего The Times.

Эрлинг Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»: