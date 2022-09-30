Холанд: конечно, я должен забивать голы. Это само собой разумеющееся

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что он обязан забивать голы в стане английского клуба.
«Я приехал в «Манчестер Сити» в роли нападающего, который любит забивать. Клуб забил 100 голов в прошлом сезоне, так что, конечно, я должен забивать голы. Это само собой разумеющееся. Я не могу сказать это перед камерой, потому что это может быть воспринято неправильно», — цитирует Холанда TV2.
22-летний Холанд также в десяти встречах текущего сезона, отметившись 14 забитыми мячами и одним голевым пасом. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить Холанда летом 2024-го. К этому моменту начнут действовать отступные за норвежца в размере € 180 млн, прописанные в контракте с «Манчестер Сити».
Эрлинг Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»
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