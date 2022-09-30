Форвард «Манчестер Юнайтед» Рашфорд признан лучшим игроком сентября в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком сентября в Английской Премьер-лиге, сообщает сайт АПЛ.



24-летний англичанин забил два гола и отдал две результативные передачи в двух матчах сентября. Рашфорд получил награду во второй раз в карьере, ранее это произошло в январе 2019 года.



«Мой любимый момент в сентябре – это голевой пас, если честно! Это первый гол Антони, который он забил в дебютном матче. Важнейший момент, который придал нам сил и смелости. Было очень важно увидеть, как он забил, только присоединившись к команде», – сообщил Рашфорд.

Источник: соцсети «МЮ».

Отметим, что также на награду претендовали Филип Биллинг («Борнмут»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм Хотспур»), Алекс Ивоби («Эвертон»), Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»).

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