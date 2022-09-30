«Барса» должна Пике, Бускетсу и Альбе около € 200 млн. Клуб хочет избавиться от игроков

«Барселона» собирается расстаться с тремя футболистами с высокой зарплатой, сообщает Sport.es.



Президент каталонского клуба Жоан Лапорта в августе встретился с Жераром Пике и Серхио Бускетсом с целью обсудить изменение зарплаты из-за финансовых проблем. Несмотря на активацию экономических рычагов, у каталонского клуба по-прежнему были проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей. Игроки были готовы помочь «Барсе», договорившись о подписании новых контрактов.



Однако через несколько дней, когда «Барселона» должна была официально заключить новые контракты с Пике и Бускетсом, представители футболистов отказались это делать. Клубу пришлось продать Пьера-Эмерика Обамеянга. Лапорта был очень недоволен этим, так как до 2024 года «Барса» должна выплатить Пике, Бускетсу и Жорди Альбе около € 200 млн на троих. Лапорта хочет избавиться от этих игроков в ближайшие месяцы.



Контракт Бускетса с «Барсой» подходит к концу летом 2023 года, он покинет клуб на правах свободного агента. Соглашения Пике и Альбы рассчитаны до лета 2024 года, клуб попытается избавиться от них зимой.

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