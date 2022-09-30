Кирилл Гоцук: к медийному футболу отношусь положительно

Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук ответил на вопрос, как относится к медийному футболу.
«Я отношусь положительно. Самое главное, что это футбол. Даже иногда узнаю результаты матчей, потому что у меня там в нескольких командах есть знакомые ребята, иногда слежу за их успехами. Самое главное, чтобы не было никакой войны между профессиональным футболом и медийным. Надо просто вместе всем двигать футбол наверх, и всё.
Хотел бы сыграть за медийную команду? Если честно, об этом не думал и в планах даже близко не имею. Надеюсь, что пока точно не предстоит», — цитирует Гоцука «РБ-Спорт».
Напомним, «Амкал» дошёл до стадии 1/64 финала Кубка России. В 1/256 финала «Амкал» прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в 1/128 финала — «Тверь» (1:0).
Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).
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