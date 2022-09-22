Сафонов: смотрел матчи «Амкала» и 2DROTS в Кубке России, но сыграть с блогерами не хочу

Голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов признался, что смотрел матчи медийных команд в Кубке России.

«Интересно ли мне было сыграть с блогерами? Нет. Я смотрел за кубковыми матчами медийных команд: «Амкал», 2DROTS. Да, это интересно, но сказать, что я хочу с ними сыграть — нет», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, «Амкал» дошёл до стадии 1/64 финала Кубка России. В 1/256 финала «Амкал» прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в 1/128 финала — «Тверь» (1:0).

Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).