Сборную Украины может временно возглавить испанский специалист, работавший в «Спартаке»

51-летний испанский специалист Висенте Гомес, являющийся ассистентом украинца Сергея Реброва по «Аль-Айну» из ОАЭ, может временно возглавить сборную Украины. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на TaToTake.

Как отмечает источник, главным кандидатом на пост наставника сборной Украины является именно Сергей Ребров, однако его действующий контракт с клубом из ОАЭ рассчитан до 30 июня 2023 года. До этого срока сборную может возглавить его ассистент – Висенте Гомес.

Отметим, что ранее Висенте Гомес возглавлял молодёжную команду «Атлетика» из Бильбао и дубль киевского «Динамо», а также входил в тренерские штабы таких клубов, как «Аль-Ахли», московского «Спартака», донецкого «Олимпика» и азербайджанского «Сабаха».

В «Спартаке» испанец проработал в период с июня по ноябрь 2018 года. Он пополнил штаб красно-белых вместе с Раулем Рианчо – оба специалиста являлись помощниками Массимо Карреры.

Украина сыграла вничью с Шотландией и осталась в дивизионе B.

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