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Стало известно, почему Бактиёр Зайнутдинов пропускает игру с «Химками»

Стало известно, почему Бактиёр Зайнутдинов пропускает игру с «Химками»
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему полузащитник красно-синих Бактиёр Зайнутдинов не попал в заявку на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Сейчас вне общей группы находится только Бактиёр Зайнутдинов, который приехал из сборной с небольшим повреждением. После игры с «Сочи» мы его осмотрели и решили, что надо его поберечь, он будет готовиться к игре с «Динамо». Все остальные футболисты в общей группе, Игорь Дивеев планово восстанавливается после травмы, полученной в игре с «Торпедо», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В последней очной встрече в чемпионате красно-чёрные одержали победу в игре с красно-синими со счётом 4:2.

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