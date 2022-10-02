Грэм Поттер не исключил, что Ромелу Лукаку продолжит играть за «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер может использовать нападающего Ромелу Лукаку в своём составе после его возвращения из аренды. Об этом сообщает ESPN. Cейчас бельгийский футболист играет за «Интер».



29-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон назад «Челси» вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в «Интер». Ранее сообщалось, что у «Интера» есть возможность продлить аренду Лукаку за € 10 млн, в текущем сезоне клуб отдал за аренду € 8 млн.



Также появлялась информация, что бельгийский нападающий не намерен возвращаться в «Челси» и хочет остаться в «Интере», однако в соглашении между командами не прописана сумма выкупа.

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