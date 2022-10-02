«Лорьян» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Лиллем»

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» принимал «Лилль». Игра проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне и завершилась драматичной победой хозяев со счётом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хаким Бен Эль-Хадж.

«Лорьян» открыл счёт в матче уже на девятой минуте благодаря автоголу игрока «Лилля» Бафоде Диаките. На 62-й минуте хозяева остались в меньшинстве, а на 74-й минуте Джонатан Дэвид сравнял счёт. Однако «Лорьян» не расклеился и вырвал победу на 87-й минуте встречи. Автором победного гола стал Тео Ле Бри.

«Лорьян» набрал 22 очка в девяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023. «Лилль» (13) — на девятом месте.