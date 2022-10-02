Щетинин: Карпин сказал, что в «Зените» нет ничего страшного — две ноги, две руки

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Как мы собирались обыграть «Зенит»? Мы подходили к матчу с «Зенитом» как к матчу с любым соперником. Не было такого, что вот «Зенит» — чемпион страны. Мы собирались играть не в оборонительный футбол, а в атаку. Где-то что-то не получалось, но в целом до второго гола мы играли на равных.



Карпин говорил перед игрой, что ничего страшного в «Зените» нет: у них две ноги, две руки. Мы старались, играли в футбол, но пропустили второй гол и, так сказать, чуть поплыли», — передаёт слова Щетинина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.