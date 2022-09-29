Судья помешал Карпину в Грозном? «Ростов» проиграл матч за 6 минут

Перед 3-м туром Кубка России у «Ростова» всё было замечательно. Два матча, шесть очков, первое место в группе с «Динамо», «Ахматом» и «Оренбургом». А сегодня серия прервалась на выезде в Грозный. Правда, есть вопросы к судейству.

В первом тайме моментов хватало у обеих команд, но ближе к голу был «Ростов». За пять минут до перерыва Егор Голенков пробил головой в штангу.

А во втором тайме пошли голы. На 59-й минуте «Ростов» заработал пенальти: Андрей Лангович после неудачного приёма мяча хитро выскочил и подставил ногу, по которой в итоге зарядил ничего не подозревавший защитник. Удар чётко исполнил Роман Тугарев.

Кажется, в этом эпизоде нарушение действительно было. Так считает наш эксперт Игорь Федотов:

— По первому 11-метровому вопросов нет, всё правильно. Был фол по неосторожности.

А на 73-й минуте пришёл ответный пенальти. И вот тут вопросов куда больше. Ивану Олейникову прилетело по лицу от Данилы Прохина, и VAR позвал главного арбитра Алексея Амелина к монитору. А тот указал на «точку». Олейников исполнил сам и сравнял счёт.

Но была ли это полноценная отмашка в исполнении Прохина? Игорь Федотов так не считает:

— Пенальти в ворота «Ростова» — выдуманный. Игрок «Ахмата» тянул соперника за плечо, от этого и рука пошла в сторону. Отмашки и амплитуды нет, следовало продолжить игру. Выдумал этот 11-метровый Бобровский на VAR, потому что явной и очевидной ошибки не было: куда должна была пойти рука игрока «Ростова»? Ничего там нет. Привет Иванову и Левникову — после сборов судьи опять начали чудить.

Ответный гол поднял дух «Ахмата», и уже на 79-й минуте грозненцы вышли вперёд — Олейников оформил дубль. А добил «Ростов» Мохамед Конате, вонзивший третий мяч за две минуты до окончания основного времени.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серия «Ростова» без поражений длилась 12 матчей. Команда Карпина не проигрывала ни в РПЛ, ни в Кубке России. А сегодня сделала это всего за шесть минут. Первое место в группе теперь занимает «Ахмат», который превосходит ростовчан по дополнительным показателям. А ведь с третьего места ещё и поджимает «Динамо». Кажется, во втором круге нас ждёт весёлая развязка.