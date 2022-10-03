Николсон допустил, что игра против Месси помогла забить первый гол за «Спартак» в сезоне

Ямайский нападающий Шамар Николсон высказался о своём первом голе в сезоне РПЛ, который он забил в ворота «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Может, помогло то, что я недавно был вместе с Месси на поле. Может быть. Для меня оказаться на поле вместе было чем-то особенным, это повод для гордости. Я смотрел этого парня по телевизору ещё в детстве. Может, нахождение на поле одновременно с ним вернуло уверенность и здорово помогло.

В прошлом матче мы играли вместе с Сашей, так что не стоит говорить, что я вышел на поле только из-за его отсутствия. Что касается моего шанса, то я работал и ждал его. Для всех очевидно, что Соболев сейчас в отличной форме. Сегодня он играть не мог. В такой ситуации каждый в команде должен приносить пользу и помогать двигаться вперёд. Соболев в полном порядке и тем самым дополнительно мотивирует меня ещё больше работать, пахать день за днём. Думаю, и я точно так же мотивирую его. Все это идёт на пользу команде в целом. Мой гол придаст мне уверенности. Нужно продолжать в том же духе и тогда вы увидите настоящего Шамара», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.

28 сентября сборная Аргентины в товарищеском матче разгромила сборную Ямайки со счётом 3:0.