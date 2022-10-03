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Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
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Женский «Реал» разгромил «Атлетик» и одержал четвёртую победу подряд

Женский «Реал» разгромил «Атлетик» и одержал четвёртую победу подряд
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Женская команда «Реала» продолжает свою победную серию в нынешнем сезоне. Футболистки из Мадрида разгромили «Атлетик». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «сливочных» благодаря голам Нахикари Гарсии, Атенеи дель Кастильо и Каролин Вейр.

Эта победа стала для женского «Реала» четвёртой подряд в сезоне-2022/2023. Ранее мадридские футболистки обыграли «Валенсию» в чемпионате Испании (2:0), а также добыли две победы в Лиге чемпионов над «Русенборгом» (3:0 и 2:1).

Стоит отметить, что на данный момент женский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав шесть очков в двух матчах. Первое и второе места занимают «Барселона» и «Леванте» соответственно — в активе обеих команд по девять набранных очков.

Футболистка исполнила тверк перед фанатами:

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