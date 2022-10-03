Иван Обляков: тяжело говорить об обстановке в России. Ситуация непростая
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков не стал подробно комментировать ситуацию, происходящую в России.
«Не хотелось бы говорить об обстановке в России… Всё-таки хочется играть в футбол. Стал ли читать меньше новостей? Скажу честно, что не особо хочу следить за всем этим. Были ли случаи, что приходили повестки родственникам и знакомым? Есть случаи разные. Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая», — сказал Обляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
24-летний Обляков в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах чемпионата и Фонбет Кубка России, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:15
-
10:10
-
09:56
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:19
-
09:12
-
08:55
-
08:36
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
07:51
-
07:38
-
07:32
-
07:28
-
07:17
-
07:03
-
07:00
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:53
-
05:40
-
05:36
-
05:34
-
05:18
Партнерский контент