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Иван Обляков: тяжело говорить об обстановке в России. Ситуация непростая

Иван Обляков: тяжело говорить об обстановке в России. Ситуация непростая
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков не стал подробно комментировать ситуацию, происходящую в России.

«Не хотелось бы говорить об обстановке в России… Всё-таки хочется играть в футбол. Стал ли читать меньше новостей? Скажу честно, что не особо хочу следить за всем этим. Были ли случаи, что приходили повестки родственникам и знакомым? Есть случаи разные. Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая», — сказал Обляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

24-летний Обляков в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах чемпионата и Фонбет Кубка России, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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