Иван Обляков: в матче с «Химками» ЦСКА удалось избежать недооценки соперника
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу армейской команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Химками» (2:1). Напомним, дублем в составе ЦСКА отметился нападающий Фёдор Чалов.
«Три очка есть — это главное. «Химки» были активны в начале матча? Я бы так не сказал. Ещё раз повторюсь, главное — победа.
В матче с «Химками» удалось избежать недооценки соперника. Мы всегда настраиваемся на матч, просто иногда где-то что-то не получается. В футбол все стараются играть. У нас все готовы. Мы хорошо работали в паузу на сборные», — сказал Обляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (8) — 14-е.
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