Хави — о возвращении Месси в «Барселону»: сейчас не время говорить об этом

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча с «Интером» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.
«Посмотрим, что скажет Лео. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг, но сейчас не время об этом говорить. Мы также не оказываем ему никаких услуг. Пусть наслаждается отдыхом в Париже, а там посмотрим», — цитирует Хави Sport.es.
Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых аргентинец провёл 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча». В данный момент аргентинец выступает в составе французского «ПСЖ».
Центр Парижа завален мусором во время финала ЛЧ
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