Защитник «Барселоны» Алонсо — о матче с «Интером» в ЛЧ: не знаю, являемся ли мы фаворитами

Крайний защитник «Барселоны» Маркос Алонсо в преддверии матча с «Интером» в рамках третьего тура Лиги чемпионов высказался о своей готовности сыграть в центре обороны из-за потери нескольких игроков этой позиции, а также о важности игры с миланским клубом.
«Это будет уже не в первый раз, и если Хави примет решение, я постараюсь выложиться по максимуму, пускай это и не моя номинальная позиция, потому что я хочу играть. Моя миссия — быть готовым, когда я понадоблюсь тренеру. Я в порядке, я счастлив и с нетерпением жду большого количества минут на поле.
Не знаю, являемся ли мы фаворитами. «Интер» — отличная команда. У них замечательные игроки атаки, и с ними будет очень тяжело выступить. Мы знаем, что это важный матч. У них очень сильная команда, очень качественная и очень хорошо сработанная тактически, но мы осознаем важность очков и подошли к этой игре в своей лучшей форме», — цитирует Алонсо Sport.es.
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