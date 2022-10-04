Канчельскис – о словах Николсона: если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис ответил на слова 25-летнего ямайского форварда «Спартака» Шамара Николсона, который ранее заявил, что у красно-белых есть яйца, чтобы стать чемпионами России.
«У «Спартака» есть такая манера – много говорить. Нужно на деле доказывать свои слова. Если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь. Человек приезжает, не зная не менталитета, ничего, и начинает делать такие громкие заявления. Это чистые понты. Вы сначала выиграйте, потом рассказывайте.
Такие игроки приезжают и думают, что у нас можно играть в футбол на одной ноге. Нет, здесь тоже есть команды, которые умеют играть в футбол и делают это неплохо. Да, ситуация подкосила наш чемпионат, но в футбол уже все научились играть. Пускай сначала что-то выиграет, а потом уже будет говорить про свои яйца. Яйца и в магазине продаются, не проблема», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Напомним, Николсон стал игроком «Спартака» в январе этого года, перейдя из «Шарлеруа» за € 8 млн. В текущем сезоне Шамар принял участие в 10 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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