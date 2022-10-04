Марко Николич разочарован результатами «Локомотива»

Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, рассказал, что бывший наставник разочарован результатами клуба.



«Марко очень разочарован результатами «Локомотива». Но я думаю, все знали, какой результат будет с людьми, которые пришли в клуб», – приводит слова агента Йоксимовича Metaratings.



Напомним, серб Марко Николич тренировал московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.