Марко Николич разочарован результатами «Локомотива»
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Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, рассказал, что бывший наставник разочарован результатами клуба.
«Марко очень разочарован результатами «Локомотива». Но я думаю, все знали, какой результат будет с людьми, которые пришли в клуб», – приводит слова агента Йоксимовича Metaratings.
Напомним, серб Марко Николич тренировал московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
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