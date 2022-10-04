В женском футболе в США выявили случаи систематических сексуальных домогательств

Эмоциональное насилие и сексуальные домогательства были системными в американском женском футболе, причём эксплуатация широко распространена практически на всех уровнях спорта. Об этом сообщает независимое футбольное расследование, которое возглавила бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс.

Расследование было начато после того, как в прошлом году был уволен тренер «Северной Каролины» Пол Райли, а комиссар Национальной женской футбольной лиги (NWSL) Лиза Бэрд подала в отставку после обвинений в жестоком обращении со стороны бывших игроков.



Йейтс сказал, что в начале расследования была надежда, что обвинения против Райли будут единичными случаями.



«К сожалению, это не только то, что мы нашли. Наше расследование за последний год выявило лигу, в которой жестокое обращение было систематическим. Словесные и эмоциональные оскорбления, а также сексуальные домогательства имели место в нескольких командах, совершались несколькими тренерами и затрагивали многих игроков.



Мы также обнаружили, что эти проблемы не были уникальными или новыми для NWSL. Неправомерные действия некоторых тренеров относятся к другим профессиональным лигам, а некоторые — к молодёжному футболу», — приводит слова Йейтс NBC News.



Следователи опросили 200 человек и выяснили, что «жестокое обращение в NWSL уходит своими корнями в более глубокую культуру женского футбола, начиная с молодёжных лиг, которая нормализует словесные оскорбления на тренировках и стирает границы между тренерами и игроками». Согласно отчёту, оскорбительные отношения также сопровождались «нежелательными сексуальными домогательствами и сексуальными прикосновениями, а также принудительным половым актом».

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