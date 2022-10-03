Бывший тренер «ПСЖ»: я знал, что Диалло и Хамрауи ненавидели друг друга

Бывший главный тренер «ПСЖ» Дидье Олле-Николь прокомментировал скандал, произошедшей у его двух бывших футболисток — Аминаты Диалло и Хейры Хамрауи. Сообщается, что в 2021-м Диалло наняла группу из четырёх мужчин, которые напали на Хамрауи.

«Я не хочу выносить приговор, потому что было судебное расследование, и мы не могли знать, что произойдёт. В то время я решил тренировать Хамрауи и Диалло раздельно в течение недели, а затем вместе в течение второй недели. Это были семь ужасных дней, потому что две девушки не разговаривали друг с другом. Я чувствовал, что они ненавидят друг друга. Одна больше другой.



А на третьей неделе я решил вернуть их в группу, надеясь, что зимний перерыв позволит всем начать с нуля. Я по-прежнему очень горжусь тем, что не поддался давлению окружения некоторых игроков и всегда выпускал Хамрауи, которая заслужила своё место на площадке. На мой взгляд, это было совершенно ясно: с Хейрой, Грейс Гейоро и Сарой Дебриц у нас была лучшая полузащита во Франции», — приводит слова Олле-Николя L'Equipe.

Амината Диалло недавно была освобождена из тюрьмы, но остаётся под надзором. Сообщалось, что она наняла четверых мужчин за € 500. Они должны были привести Хамрауи к инвалидности. Следователи отметили нападение на полузащитницу «ПСЖ» как результат «медленного психологического дрейфа, ставшего патологическим».

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик: