Гаджиев: ничего неожиданного, что Польша не пускает Сулейманова. УЕФА давно не помогает

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о запрете Польши на въезд российского полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова на свою территорию для участия в матче Лиги конференций УЕФА.

«Нет ничего неожиданного, что Польша не пускает Шапи. Я бы удивился, если бы пустили. Не пусти Сулейманова в любую другую страну — можно было бы удивиться, а что касается Польши — ничего удивительного.



УЕФА давно не хочет помогать. В некоторых случаях занимают более мягкую позицию, а так давно ничем не помогают. Находятся под влиянием большого мира», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) состоится 6 октября в Познани (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.