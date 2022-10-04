Гаджиев: ничего неожиданного, что Польша не пускает Сулейманова. УЕФА давно не помогает

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о запрете Польши на въезд российского полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова на свою территорию для участия в матче Лиги конференций УЕФА.
«Нет ничего неожиданного, что Польша не пускает Шапи. Я бы удивился, если бы пустили. Не пусти Сулейманова в любую другую страну — можно было бы удивиться, а что касается Польши — ничего удивительного.
УЕФА давно не хочет помогать. В некоторых случаях занимают более мягкую позицию, а так давно ничем не помогают. Находятся под влиянием большого мира», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) состоится 6 октября в Познани (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
- 4 октября 2022
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